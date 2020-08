Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Manövrierunfähige Motoryacht nach Grundberührung

Eltville (ots)

Am 23.08.2020, um 16:30 Uhr wurde der Wasserschutzpolizei Rüdesheim ein Sportbootunfall gemeldet. Die Fahrerin befuhr mit ihrer 7,50m langen Motoryacht den Rhein Höhe Eltville außerhalb der ausgetonnten Fahrrinne. Bei Rhein-km 509,7 kam es in einem Flachwasserbereich zu einer Grundberührung. Hierbei wurde die Schraube der Motoryacht beschädigt. Da das Streifenboot der Wasserschutzpolizei aufgrund des Tiefgangs nicht in den Flachwasserbereich hinein fahren konnte, wurde die DLRG Rheingau informiert. Eine Strömungsschwimmerin der DLRG Rheingau schwamm die Motoryacht an und befestigte ein Tau an der Motoryacht. Die Motoryacht konnte so,durch ein Boot der DLRG aus dem Flachwasserbereich heraus gezogen werden und an einen sicheren Liegeplatz nach Heidenfahrt verbracht werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell