Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Fußgängerin von Pkw-Fahrer erfasst - Zeugen gesucht 25.02.2020

Singen (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine 61-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr in der Industriestraße zu. Ein 62-jähriger Autofahrer war aus Richtung Worblinger Straße unterwegs, als die auf dem Gehweg der linken Straßenseite befindliche Fußgängerin nach Angaben von Zeugen mit schnellen Schritten die Fahrbahn überquerte, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Beim Überqueren der Fahrbahn schaffte es die Frau nur knapp vor einem bislang unbekannten Pkw, der in Richtung Worblingen unterwegs war, die Fahrbahn zu überqueren. Beim weiteren Überqueren kollidierte die Fußgängerin mit dem Pkw des 62-jährigen Mannes. Bei dem Aufprall wurde die Frau über die Motorhaube auf die Straße geschleudert und verletzte sich hierbei schwer. Nach notärztlicher Erstversorgung brachte der Rettungsdienst sie anschließend in ein Krankenhaus. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, in Verbindung zu setzen. Besonders der unbekannte Autofahrer, vor dessen Pkw die Frau nur knapp die Fahrbahn überquerte, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

