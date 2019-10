Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Exhibitionist auf dem Resser Weg

Recklinghausen (ots)

Mittwoch, gegen 20.30 Uhr, ging eine 19-jährige Recklinghäuserin auf dem Resser Weg in Richtung Innenstadt. In Höhe der Filiale eines Discounters sah sie einen Mann, der seine Hose heruntergezogen hatte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die 19-Jährige lief weiter und informierte die Polizei. Der Täter, ein etwa 20 bis 30 Jahre alter Mann, schlank, 1,75 bis 1,80 Meter groß, Dreitagebart, dunkel gekleidet, trug eine Mütze, flüchtete in den Schloßpark Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

