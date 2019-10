Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, um 16:30 Uhr, fuhr eine 43-jährige Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick auf der Sinsener Straße. Hinter ihr fuhr ein 38-jähriger Autofahrer aus Datteln. Die 43-Jährige bremste ab, um nach links in den Haardgrenzweg einzubiegen. Der Dattelner fuhr auf ihr Auto auf. Dabei wurde die Fahrerin aus Oer-Erkenschwick leichtverletzt. An den Autos entstand 15.000 Euro Sachschaden. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell