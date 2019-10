Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Tatverdächtiger nach versuchtem Banküberfall festgenommen

Recklinghausen (ots)

Heute, um 10:55 Uhr, betrat ein zunächst unbekannter Mann eine Bankfiliale an der Ewaldstraße. Der Maskierte legte einen Zettel mit seiner Forderung nach Geld vor, außerdem bedrohte er einen Mitarbeiter der Bank. Der Bankangestellte schüttelte lediglich mit dem Kopf, daraufhin flüchtete der Tatverdächtige ohne Beute. In der Nähe der Bankfiliale konnte ein 23-jähriger Recklinghäuser als Tatverdächtiger festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

