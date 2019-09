Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Trunkenheitsfahrten

Ein 62-jhr. Mann aus Zetel fuhr am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr mit seinem Pkw von Neuenburg nach Zetel. Aufgrund von Zeugenaussagen zur möglichen Alkoholisierung wurde der Mann von der Polizei Varel überprüft. Hierbei stellte sich ein Atemalkoholwert von über 2,5%o heraus. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes, ließ von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen und leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Zeugen teilten der Polizei am frühen Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr mit, dass in der Oldenburger Straße in Varel ein dunkler Pkw an einem Rad lediglich auf einer Felge in Schlangenlinien fahre. Der Pkw mit Kennzeichen aus Brake konnte wenig später in der Gewerbestraße in Varel kontrolliert werden. Der Pkw wies mehrere Beschädigungen (u.a. ein Rad komplett ohne Reifen) und Verschmutzungen auf. Bei dem 23-jhr. Fahrer aus Jaderberg konnte eine erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, so dass der Führerschein beschlagnahmt, eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde. Hinweise zu möglichen Unfallstellen nimmt die Polizei Varel unter 04451/9230 entgegen.

Geldbörsendiebstahl im Discounter

Bei einem Einkauf in einem Discounter in der Gertrud-Barthel-Straße hängte eine 76-jhr. Varelerin ihre Handtasche an den Einkaufswagen. Während die Frau den Einkaufswagen bei ihrem Einkauf kurzfristig unbeobachtet ließ, entwendete eine unbekannte Person die Geldbörse aus der Handtasche, so dass der Frau kein Einkauf mehr möglich war. Die Geldbörse wurde am folgenden Tag in einem unweit entfernten Gebüsch ohne Bargeld gefunden. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, Handtaschen unbeaufsichtigt in Einkaufswagen zu legen oder anzuhängen.

