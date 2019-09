Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Räuberischer Diebstahl Samstagnachmittag kam es in einem Supermarkt in der Friedenstraße zum Versuch, bei Kunden Geld zu stehlen. Die vermeintliche 40-jährige Täterin wurde durch Angestellte daran gehindert und setzte sich zur Wehr. Mit Unterstützung eines unbeteiligten Kunden wurde sie bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Es wurde festgestellt, dass bereits Ware des Geschäfts durch die Täterin eingesteckt worden war. Es wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Körperverletzung Geschädigter und Zeugen gesucht Samstagabend, gegen 19:15 Uhr, beobachtet ein Zeuge eine Auseinandersetzung auf dem Valoisplatz. Ein junger Mann mit einem Fahrrad soll vor Ort von einer Gruppe Jugendlicher bedrängt und auch geschlagen worden sein. Noch vor Eintreffen der Polizei hatten sich alle Beteiligten entfernt. Der Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel.: 04421/942-215 zu melden.

Trunkenheitsfahrt In der Nacht auf Samstag wurde auf der Freiligrathstraße in Neuengroden ein 65-jähriger Pkw-Fahrer durch die Polizei kontrolliert. Es wurde Alkoholkonsum beim Fahrer festgestellt. Der festgestellte Wert an einem gerichtsverwertbaren Testgerät ergab 0,88 Promille. Gegen den Betroffenen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Er muss mit einem Fahrverbot rechnen.

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Freitagmittag kam es in Neuengroden zu einem heftigen Auffahrunfall. Die 75-jährige Verursacherin hatte einen verkehrsbedingt wartenden Pkw übersehen und fuhr ungebremst auf diesen auf. Die Fahrerinnen beider Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

