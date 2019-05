Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am 04.05.2019, in der Zeit zwischen 09.30h und 10.00h, wurde ein in der Rathausstraße auf dem dortigen Parkplatz abgestellter brauner Van der Marke Ford an der Heckstoßstange von einem bislang unbekannten PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unrechtmäßig.

Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

