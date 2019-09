Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchte Einbrüche in Jever - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

jever. Am 26.09.19, in dem Zeitraum von 08:30 bis 10:30 Uhr, wurde im Schwalbenweg in Jever versucht, die Haupteingangstür einer dort ansässigen Gebäudereinigungsfirma aufzubrechen, was jedoch misslang. Am 27.09.19, gegen 00:10 Uhr, versuchten in der Schlachtstraße unbekannte Täter mittels eines herausgehobenen Verkehrszeichens die Alarmanlage des dortigen Juweliers zu zerstören. Diese löste jedoch während des Versuches aus und schlug die Täter in die Flucht. Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt jede Polizeidienststelle, bzw. das Polizeikommissariat Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 entgegen.

