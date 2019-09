Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen in Zetel - Mutmaßliche Vergiftung zweier Hunde

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei geht derzeit einem Hinweis nach einer mutmaßlichen Vergiftung zweier Hunde in Zetel nach. Am 27.09.2019 erhielt die Polizei um 12:00 Uhr Kenntnis von diesem Umstand, wonach zwei Hunde lebensbedrohliche Verletzungen aufwiesen. Eine ärztliche Untersuchung ergab, dass dafür eine Giftaufnahme ursächlich sein könnte. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die Aufnahme im Zeitraum vom 23.09.2019, 08.00 Uhr bis 26.09.2019, 10.00 Uhr, auf einem Grundstück in der Oldenburger Straße/Dünkirchen, erfolgt sein könnte. Täterhinweise liegen nicht vor, so dass die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung bittet. Zeugen, die mögliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Zetel unter der Rufnummer 04453 4799 in Verbindung zu setzen.

