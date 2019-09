Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Seniorin beklaut

Bergisch Gladbach (ots)

Einer 79-jährigen Seniorin aus Bergisch Gladbach wurde am Freitag (06.09.) vermutlich zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr in einem Einkaufszentrum auf der Hauptstraße die Geldbörse gestohlen. Die Dame wollte mit einer Begleitung einkaufen gehen und hob vorher etwas Bargeld ab. Als Sie zu einem späteren Zeitpunkt das Einkaufszentrum in Richtung Fußgängerzone verließ, fiel ihr der Verlust des Portemonnaies auf. In der Geldbörse befanden sich 400 Euro Bargeld sowie wichtige Ausweis-und Bankdokumente.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ma)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell