Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190620 - 671 Frankfurt-Kalbach-Riedberg: Kind bei Unfall schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(mc) Am Dienstag (18. Juni 2019) ereignete sich auf der Gräfin-Dönhoff-Straße ein Unfall, bei dem ein Kind sich schwer verletzte.

Gegen Viertel vor sechs fuhren zwei Kinder auf Scootern auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung kurz vor der Unfallstelle. Plötzlich entschied sich eines der Kinder aus bislang noch ungeklärten Gründen auf die Fahrspur zu wechseln, als ein 45-jähriger Smart-Fahrer herannahte.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal in der Tempo-30-Zone, was den Zehnjährigen schwer verletzte. Er befindet sich seitdem im Krankenhaus. Lebensgefahr besteht momentan nicht, vermutlich auch, weil das Kind einen Schutzhelm trug.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell