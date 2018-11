POL-PDLU: (Schifferstadt) 9-jähriger Radfahrer streift an Pkw entlang

Schifferstadt (ots) - Ein 9 Jahre junger Radfahrer ist am frühen Dienstagmorgen zwischen 07:30 und 08:00 Uhr in der Danziger Straße mit seinem Radlenker beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw entlang gestreift. Der Junge erschrak sich, fuhr weiter zur Schule und erzählte es der Lehrerin, die die Mutter informierte. Als Mutter und Sohn dann zur Polizei gefahren sind, wollte der Junge ihr den Pkw zeigen, doch der war schon weg. Falls an dem Fahrzeug ein Schaden entstanden ist, dann müsste sich dieser hinten links in einer Höhe von circa 79 - 83 cm befinden. Zu dem Fahrzeug ist leider nur die Farbe bekannt. Es handelte sich um einen blauen Pkw. Der Halter wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

