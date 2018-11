POL-PDLU: Otterstadt - Telefonanrufe durch falsche Polizeibeamte

Speyer - Otterstadt (ots) - Im Laufe des Tages wurden mehrere Bürger der Gemeinde Otterstadt durch falsche Polizeibeamte angerufen. Der bisher unbekannte Anrufer gab sich als Mitarbeiter der Kripo Mannheim aus und gab vor, in der vergangenen Nacht seien Täter von Wohnungseinbrüchen festgenommen worden. Die angerufenen wurden sodann nach ihren persönlichen Verhältnissen, Wertgegenständen und Bankkonten befragt. Insgesamt meldeten sich ca. 20 Bürger bei der Polizei, die telefonisch in betrügerische Absicht kontaktiert wurden. Weitere Geschädigte/Angerufene werden gebeten, sich unter der Tel. Nr. 06232/137-0 mit der Polizeiinspektion Speyer in Verbindung zu setzen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Im Zusammenhang mit dieser Betrugsmasche nachfolgend die wichtigsten Tipps und Hinweise in Kürze: - Die Polizei ruft niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. - Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei nie die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen. Wählen Sie die Nummer selbst. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Geben Sie Geld oder Wertsachen nicht an Unbekannte! - Niemals unter Druck setzen lassen. Legen Sie einfach den Hörer auf! - Klären Sie lebensältere Familienangehörige, Nachbarn und Bekannte auf. - Informieren Sie die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

