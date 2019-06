Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190620 - 668 Frankfurt-Nordend: Zehn Personen bei Unfall verletzt

Frankfurt (ots)

(mc) Auf der Friedberger Landstraße Ecke Dortelweiler Straße kam es gestern (19. Juni 2019) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Omnibus und einem Pkw, bei dem beide Fahrzeugführer sowie acht Fahrgäste leicht verletzt wurden.

Der Omnibus sowie der involvierte Volvo fuhren beide gegen 18.20 Uhr parallel zu einander die Friedberger Landstraße stadtauswärts hoch. Während der 23-jährige Volvofahrer die linke Fahrspur verwendete, fuhr der Bus links davon auf der Busspur.

An der Kreuzung Dortelweiler Straße wendete der Pkw-Führer aus Rheinland-Pfalz verbotswidrig und krachte mit dem unmittelbar herannahenden Bus, trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung, zusammen.

Aufgrund der Kollision wurden alle zehn Beteiligten verletzt. Fünf Verletzte wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

