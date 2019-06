Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190620 - 667 Frankfurt-Dornbusch: AG Siedlung nimmt Dealer fest

Frankfurt (ots)

(mc) Ein junger Mann wurde, nachdem er mit Rauschgift handelte, am gestrigen frühen Abend (19. Juni 2019) von Polizeibeamten der AG Siedlung auf frischer Tat an der Sportanlage Dornbusch festgenommen.

Als gestern Abend, gegen 17.30 Uhr, Zivilfahnder auf einen bekannten Rauschgiftdealer aus der Platensiedlung aufmerksam wurden, überraschte es sie nicht, als sie ihn kurz darauf erneut beim Verkauf von Marihuana feststellten. Der 22-jährige wurde auf frischer Tat festgenommen, nur unweit von einer Gruppe von Kindern, die Fußballtraining hatten.

Die Beamten fanden bei dem hinlänglich polizeibekannten, jungen Mann, vornehmlich wegen Betäubungsmittelhandel, mehrere hundert Euro und über 30g verkaufsfertige Portionen Marihuana. Sie wurden beschlagnahmt.

In Ermangelung von Haftgründen wurde der 22-jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

