POL-DN: Drei Verkehrsunfälle in Folge

Düren/Kreuzau (ots)

Ein 79 Jahre alter Mann aus Düren verursachte in der Nacht zu Mittwoch kurz hintereinander drei Unfälle. Von den ersten beiden Unfallstellen entfernte er sich, an der letzten konnten Zeugen ihn aufhalten.

Etwa um 00:00 Uhr begann die folgenschwere Fahrt des Seniors, die in Düren startete. Zunächst beschädigte der Mann mit seinem Pkw ein am Fahrbahnrand der Girbelsrather Straße geparktes Fahrzeug, wonach er jedoch in Fahrtrichtung Yorckstraße weiterfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge hatte die unsichere Fahrweise des Düreners kurz zuvor bemerkt und vergeblich versucht, ihn an der Weiterfahrt zu hindern. Nach dem Unfallgeschehen verständigte der aufmerksame Anwohner die Polizei. Die Suche nach dem flüchtigen Fahrzeug führte dank des abgelesenen Kennzeichens zur Adresse des 79-jährigen Halters. Auf dem Weg dorthin fiel den eingesetzten Beamten ein weiterer, geparkter Wagen mit frischen Unfallspuren auf, der dem Spurenbild zufolge ebenfalls von dem Auto des Seniors touchiert worden war. Etwa 15 Minuten später ging bei der Polizei der Anruf weiterer Zeugen ein, die soeben einen unsicher fahrenden Autofahrer und dessen anschließenden Verkehrsunfall auf der Andreasstraße in Stockheim beobachtet hatten. Es handelte sich um den 79-Jährigen, der mit seinem Wagen nach der Kollision mit einem Verkehrszeichen auf einem Radweg zum Stillstand gekommen war. Den Anrufern gelang es, den Mann bis zum Eintreffen der Beamten an der Weiterfahrt zu hindern.

Der Senior schien sich des Geschehens und seiner offensichtlichen Fahruntüchtigkeit nicht bewusst zu sein, die Verkehrsunfälle hatte er eigenen Angaben zufolge gar nicht registriert. Sein Wagen wurde abgeschleppt und sein Führerschein sichergestellt. Ihm wurde ausdrücklich untersagt, Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr zu führen. Um eine körperliche Beeinträchtigung oder akute Erkrankung auszuschließen, brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Der durch die Zusammenstöße verursachte Schaden beläuft sich auf mindestens 5700 Euro.

