Polizei Düren

POL-DN: Nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Düren (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am frühen Dienstagabend eine Autofahrerin zu, als sie von ihrer Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Gegen 17:20 Uhr war die 31-jährige Dürenerin auf der Ringstraße in Fahrtrichtung B 56 unterwegs. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen fuhr die Frau mit ihrem Wagen nach links über den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort mit einem Baum. Die Frau wurde dadurch schwer verletzt und wurde nach notärztlicher Versorgung mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Ringstraße im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Hinweise zur Unfallursache ergaben sich nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Polizei Düren

