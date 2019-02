Polizei Düren

POL-DN: Ein vollendeter und ein versuchter Tageswohnungseinbruch

Düren (ots)

Am Montagmittag ertappte ein Dürener zwei Unbekannte bei dem Versuch, in seine Wohnräume einzusteigen, und schlug sie in die Flucht.

Gegen 11:25 Uhr klingelte es an der Haustür eines freistehenden Einfamilienhauses an der Euskirchener Straße. Der Bewohner war anwesend, öffnete jedoch nicht und erweckte hierdurch den Eindruck, es sei niemand zu Hause. Kurze Zeit später bemerkte der Mann zwei männliche Personen auf seiner Terrasse, die gerade versuchten, die dortige Tür aufzuhebeln. Beim Anblick des Bewohners flüchteten die beiden und rannten in Richtung Parkplatz der Kaufmännischen Schulen davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Ergreifen der beiden Täter, zu denen keine nähere Beschreibung vorliegt.

Anders liegt der Fall eines Einbruchs in eine Wohnung an der Dr.-Overhues-Allee. Hier wurde am Montag in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr ein verdächtiger Mann beobachtet, der möglicher Weise als Einbrecher in Betracht kommt: der Unbekannte mit dunklen kurzen Haaren war etwa 25 bis 30 Jahre alt. Seine Körpergröße wird geschätzt auf 170 bis 175 cm. Er hielt sich gegenüber des Mehrfamilienhauses auf und schien dieses zu beobachten. Ob es sich bei ihm tatsächlich um den Einbrecher handelt, der zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr in eine Wohnung dieses Gebäudes eindrang und dort Uhren entwendete, ist nicht sicher.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden an die Notrufnummer 110 erbeten. Jeder Hinweis zählt!

