POL-DN: Einbrecher scheitern mit ihren Hebelversuchen

Linnich/Titz/Düren

Drei Einbruchstatorte nahm die Polizei am Dienstag auf. In allen Fällen konnten die Täter nicht in die Räumlichkeiten eindringen.

In der Zeit zwischen 11:50 Uhr und 14:30 Uhr machten sich Unbekannte an einem Haus in der Christian-Josef-Matzerath Straße in Linnich zu schaffen. Nachdem der oder die Täter einen Zaun überklettert hatten, versuchten sie an Fenstern und der Terrassentür, diese aufzuhebeln. Die Versuche scheiterten jedoch.

An der Hauseingangstür eines Hauses in der Blankenheuerstraße in Titz stellten die Bewohner Hebelspuren fest. Ins Haus gelangten der oder die Einbrecher jedoch nicht. Der Einbruchsversuch geschah zwischen 06:00 Uhr und 10:00 Uhr am Dienstag.

Ein Reihenhaus in der Josefstraße geriet am Dienstag ebenfalls in den Fokus von Einbrechern. Zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr hatte man hier versucht, die Eingangstür aufzuhebeln. Auch hier gelang es nicht, diese zu öffnen.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

