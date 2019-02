Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher werden von rückkehrender Bewohnerin gestört

Minden (ots)

Am Donnerstagabend ist es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus in der Hänselstraße gekommen. Bei der Rückkehr der Bewohnerin befanden sich die Täter noch im Gebäude und konnten unerkannt flüchten.

Als eine Bewohnerin gegen 19.15 Uhr von einer Abwesenheit zurückkehrte, bemerkte sie eine männliche Person im Flur des Hauses. Diese flüchtete umgehend in den rückwärtigen Bereich der Wohnung und entkam fußläufig durch die Terrassentür über den Gretelweg und die Hänselstraße in Richtung des Siedlerweges. Währenddessen bemerkte die Geschädigte eine weitere männliche Person, die durch den bei ihrer Rückkehr aufgeschlossenen Hauseingangsbereich über ein Nachbarsgrundstück und die Hänselstraße zur Straße "Am Kohlgraben" floh.

Nach Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen stellte sich heraus, dass die Einbrecher neben Geld auch Schmuck und Uhren gestohlen hatten. Beide verschafften sich vermutlich über ein Glaselement Zutritt ins Innere. Eine direkt eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg.

Ersten Beschreibungen zufolge könnten die Gesuchten wie folgt aussehen: Der erste Täter war circa 170 cm groß und etwa 30 Jahre alt. Er hatte eine normale bis sportliche Figur, dunkle Haare und trug dunkle Kleidung, helle Schuhe sowie eine Umhängetasche. Der zweite Mann war mit etwa 180 cm etwas größer und wird auf circa 35 Jahre geschätzt. Er war vermutlich korpulenter, als der andere Gesuchte, hatte ebenfalls dunkle kurze Haare und trug dunkle Kleidung.

Hinweise zu den Gesuchten werden an die Polizei Minden unter Telefon (0571) 8866-0 erbeten.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell