Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebstahl von Paket - ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (24.02.2019) einen 49 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine Paketbestellung abgefangen und versucht hat, den Inhalt weiterzuverkaufen. Der 37-jährige Geschädigte aus Stuttgart-Süd bestellte bereits Mitte Februar eine Festplatte in einem Online-Shop. Nachdem er das Paket nicht erhalten hatte, recherchierte er zunächst selbständig im Internet und fand die Festplatte in einem Gebrauchtwarenforum. Er kontaktierte den Verkäufer, der in unmittelbarer Nähe wohnte, signalisierte Kaufinteresse und vereinbarte einen Übergabeort der Festplatte. In der Folge wandte sich der Geschädigte an die Polizei und berichtete über seine Feststellungen. Der Tatverdächtige erschien gegen 18.10 Uhr am vereinbarten Treffpunkt. Polizeibeamte nahmen ihn dort fest. Eine Festplatte trug er bei sich. Der Mann wurde nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell