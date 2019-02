Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Randalierer leistet Widerstand - 49-Jähriger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (24.02.2019) einen 49 Jahre alten Randalierer vorläufig festgenommen, der bei einer Kontrolle Widerstand geleistet, die Beamten massiv beleidigt und versucht hat, an die Dienstwaffe eines Polizeibeamten zu gelangen. Die Beamten kontrollierten den Mann gegen 22.40 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Rathaus, nachdem dieser zuvor Passanten angepöbelt hatte. Als die Beamten den alkoholisierten Tatverdächtigen durchsuchen wollten, wehrte er sich plötzlich und versuchte, nach der Waffe eines 26 Jahre alten Beamten zu greifen. Den Beamten gelang es, den mutmaßlichen Randalierer, der die eingesetzten Beamten massiv beleidigte, zu fesseln und vorläufig festzunehmen. Der polizeibekannte wohnsitzlose wurde aufgrund seiner Alkoholisierung und seines renitenten Verhaltens bis zum Montagmorgen in Gewahrsam genommen, bevor ihn die Beamten wieder auf freien Fuß setzten.

