POL-DN: Mit gestohlenem Auto in die Hecke

Düren/Hürtgenwald (ots)

Mit einem am Vormittag in Düren entwendeten Pkw verursachten zwei junge Männer einen Verkehrsunfall in Kleinhau. Sie flüchteten anschließend von der Unfallstelle.

Gegen 13:15 Uhr musste die Besitzerin eines Neuwagens feststellen, dass ihr Fahrzeug im Laufe des Dienstagvormittags von einem Parkplatz an der Matthias-Claudius-Straße gestohlen worden war. Bei der Anzeigenerstattung erklärte die 59-Jährige aus Kerpen, sie habe den Wagen am Morgen ausgeladen und hierbei scheinbar den Schlüssel stecken lassen.

Hinweise auf den oder die Diebe gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, doch das sollte sich wenig später ändern: noch während der Einleitung von Fahndungsmaßnahmen erhielt die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall, der sich soeben in Kleinhau ereignet hatte und dessen Verursacher sich vom Unfallort entfernt hatten. Bei dem nun zurückgelassenen und beschädigten Auto handelte es sich um das Fahrzeug der Kerpenerin. Die Unfallstelle befand sich an der Schäfergasse, wo die Polizeibeamten von dem geschädigten Anwohner erwartet wurden, in dessen Hecke der Pkw gelandet war. Der 59-Jährige erklärte, zwei junge Männer seien nach dem Unfall aus dem Wagen ausgestiegen und nach einem kurzen Gespräch geflüchtet. Er konnte eine gute Beschreibung der beiden Verdächtigen angeben, auf deren Grundlage eine Fahndung ausgestrahlt wurde. Tatsächlich konnte eine Streifenwagenbesatzung - zwei Polizeischüler und ihr Ausbilder - einen der Flüchtigen auf der B 399 zwischen Großhau und Gey antreffen. Es handelte sich um einen 15-Jährigen aus Kreuzau, der später als Beifahrer des gestohlenen Unfallautos identifiziert wurde. Die Ermittlungen zur Identität seines Mittäters dauern derzeit an. Mutmaßlich handelt es sich um einen 17 Jahre alten Jugendlichen aus Düren.

Der bei dem Verkehrsunfall verursachte Sachschaden beläuft sich auf mindesten 1600 Euro. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt.

