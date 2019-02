Polizei Düren

POL-DN: Nach Ermittlungen: Polizei fasst Einbrecher

Düren (ots)

Am Sonntag war jemand in einen Handyladen in der Innenstadt eingebrochen. Mit Hilfe der Videoüberwachung konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Dieser ist nun in Untersuchungshaft.

Bargeld, Kopfhörer und eine Spendendose - das war die Beute des Mannes, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Tür eines Handyladens in der Josef-Schregel-Straße aufgehebelt hatte (Pressemeldung "Einbrüche am Wochenende" vom 25.02.2019). Die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten zu einem 34 Jahre alten Mann, der in Düren lebt. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung konnten die Beamten Diebesgut aus dem Handylanden sicherstellen. Dem bereits mehrfach vorbestraften Mann konnte zudem ein weiterer Diebstahl zugeordnet werden. Am 13.02.2019 war in einen Imbiss in der Kölner Landstraße eingebrochen worden (Pressemeldung "Einbrüche in Geschäftsräume" vom 14.02.2019). Auch hier gab es ein Überwachungsvideo. In der Wohnung des 34-Jährigen wurden zudem weitere Gegenstände aufgefunden, deren Herkunft nun durch die Polizei ermittelt wird. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Einbrüche auf das Konto des Düreners gehen.

Der Mann, der bereits wegen schweren Diebstahls verurteilt und auf Bewährung war, wurde einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

