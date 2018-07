POL-DN: Einbrüche im Kreisgebiet

Polizei Düren: Riegel vor! Jeder Hinweis zählt! Bild-Infos Download

Kreis Düren (ots) - Mehrere Einbruchstatorte nahm die Polizei am Wochenende auf. In einem Fall konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Einen versuchten Einbruch registrierte die Polizei in Aldenhoven-Siersdorf in der Graeserstraße. Zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr am Freitag manipulierten Unbekannte am Türschloss eines Einfamilienhauses. Es gelang jedoch nicht, die Tür zu öffnen.

Am Samstag versuchten Unbekannte zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Merzenicher Straße in Düren einzudringen. Trotz mehrmaliger Hebelversuche ließ sich die Wohnungstür jedoch nicht öffnen.

Eingebrochen wurde ebenfalls in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße in Binsfeld. Hier hebelten Unbekannte zwischen 07:40 Uhr und 16:35 Uhr am Sonntag zuerst an der Terrassentür. Da sich die Tür aber nicht öffnen ließ, wurde ein Kellerfenster gewaltsam geöffnet und so das Haus betreten. Im Inneren wurde alles durchwühlt. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen noch nicht vor.

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass ein Einbrecher in Vettweiß-Kelz festgenommen werden konnte. Anwohner hörten gegen 23:15 Uhr einen Knall in der Klosterstraße. Zudem konnten sie beobachten, dass sich mindestens eine Person auf dem Grundstück des Nachbarn aufhielt. Sie verständigten die Polizei. Auf der Rückseite des Gebäudes stellten die Beamten fest, dass die Scheibe der Terrassentür zerstört worden war. An der Terrassentür befand sich eine männliche Person, die beim Anblick der Beamten ins Innere des Hauses zurücklief. Da auf der Vorderseite des Hauses weitere Beamte postiert waren, wählte der Mann den Weg ins Obergeschoss und sprang von dort aus dem Fenster in den Vorgarten. Dort wurde er festgenommen.

Bei dem Sprung zog sich der Mann, ein 21-Jähriger aus Zülpich, schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. Nachdem er zuerst aufgrund der Festnahme im Krankenhaus bewacht wurde, konnte diese Maßnahme nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eingestellt werden. Die Ermittlungen zu möglichen Mittätern dauern an.

Wenn Sie auch verdächtige Beobachtungen machen, wählen Sie den Notruf 110! Jeder Hinweis zählt!

