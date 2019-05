Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Diebstahl einer Ortstafel

57537 Forst, Hauptstr. (ots)

Am So., 26.05.2019, in der Zeit von 00:00 - 11:20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das Ortsschild "Forst" am Ortseingang der L 267 von Bitzen aus kommend. Der einbetonierte Haltepfosten des Ortsschildes wurde verbogen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

