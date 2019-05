Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Altenkirchen (ots)

Vermutlich in der Nacht zum 26.05.2019 wurde ein in der Frankfurter Straße in Altenkirchen geparkter PKW Ford Mondeo Kombi von einem weiteren PKW gestreift und nicht unerheblich beschädigt (Schaden ca. 2000,-EUR). Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blauen VW Passat handeln, welcher die Frankfurter Straße aus Richtung Wahlrod kommend in Richtung Innenstadt befuhr. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Altenkirchen unter Tel.: 02681/9460 erbeten.

