POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Berichtszeitraum Freitag, 24.05.2019, 12:00 Uhr bis Sonntag, 26.05.2019, 12:00 Uhr

Im Berichtszeitraum (Freitag, 24.05.2019, 12:00 Uhr bis Sonntag, 26.05.2019, 12:00 Uhr) wurden durch die Mitarbeiter der Polizeiinspektion Neuwied insgesamt mehr als ein Dutzend Verkehrsunfälle und 19 Strafanzeigen aufgenommen.

Vandalismus an Wahlplakaten

In der Nacht von Freitag (24.05.2019) auf Samstag (25.05.2019) kam es zu Sachbeschädigungen an Wahlplakaten der Partei "Alternative für Deutschland". Durch eine aufmerksame Zeugin wurden kurz nach Mitternacht (00:07 Uhr) zwei Personen in Segendorf, in der dortigen Dorfstraße, dabei beobachtet, die zahlreiche Wahlplakate beschädigten und die Wahlplakate auf Gehweg und Straße warfen. Am Ortsausgang konnten die beiden 17 und 19 Jahre alten Täter festgenommen werden. Beide räumten die Tat ein.

Unfallverursacher gesucht

In zwei Fällen entfernten sich die Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. So kam es bereits am Donnerstag, 23.05.2019, im Zeitraum von 14:15 Uhr bis 14:27 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Firma "DM" im Industriegebiet Distelfeld. Ein dort geparkter PKW, Opel Corsa, wurde an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Vermutlich beim Ausparken kollidierte das unfallverursachende Fahrzeug mit dem parkenden Opel Corsa.

Am Samstag, 25.05.2019, 18:38 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall am Neuwieder Kreuz. Ein PKW VW Golf fuhr von der Auffahrt Distelfeld kommend auf die rechte Fahrspur der B 256 in Fahrtrichtung Rengsdorf auf. Auf der folgenden Abfahrt zur B 42 befand sich ein PKW, helle Farbe: weiß oder silber, Marke: Peugeot oder Citroen, der mittels Blinker auch seine Absicht zum Abbiegen auf die B 42 deutlich angezeigt hatte. Kurz vor Ende der Abfahrt zog dieser PKW jedoch auf den rechten Fahrstreifen der B 256 rüber, wo sich zu diesem Zeitpunkt bereits der VW Golf befand. Um eine Kollision zu verhindern, zog der VW Golf auf den linken Fahrstreifen. Hier fuhr jedoch ein VW Transporter, der wiederum zur Vermeidung einer Kollision mit dem VW Golf nach links auswich und dabei mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Andere Verkehrsteilnehmer, die Zeugen des Vorfalls waren oder Hinweise zu dem unbekannten hellen PKW machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied, unter der Rufnummer 02631-8780, zu melden.

Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsgefährdung

Am Samstagabend (25.05.2019, 20:31 Uhr) wurde die Polizeiinspektion Neuwied über die auffällige Fahrweise eines Kleinbusses, Marke: Mercedes-Benz, Typ Vito, auf der Berggärtenstraße bzw. B 42 informiert. Aus Richtung Linz kommend sei der Wagen mehrfach in die Fahrspur des Gegenverkehrs geraten. In Höhe der Irlicher Brücke kollidierte der Wagen dann mit der Schutzplanke und setzte seine Fahrt aber weiter fort. Der Wagen konnte dann in Höhe des Frommpfads gestoppt werden. Der 67jährige Fahrzeugführer aus dem Raum Diez stand unter Alkoholeinwirkung. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Verkehrsteilnehmer auf der Berggärtenstraße / B 42, die durch die Fahrweise des Betrunkenen gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.

