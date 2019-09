Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: ++Einladung zur Kooperationsvereinbarung zwischen dem Polizeipräsidium Hamburg und der Polizeidirektion Lüneburg++

Lüneburg/Hamburg (ots)

Um die Sicherheitslage der Regionen Hamburg und Lüneburg zu verbessern und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken, wollen die Polizei Hamburg und die Polizeidirektion Lüneburg, die erfolgreiche Zusammenarbeit fortentwickeln und weiter ausbauen. Aus diesem Grund findet am 17. September 2019 um 10:30 Uhr im Huldigungssaal, Am Ochsenmarkt 1 in 21335 Lüneburg, die Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Polizeipräsidium Hamburg und der Polizeidirektion Lüneburg statt. Der Polizeipräsident der Polizei Hamburg, Ralf Martin Meyer und der Polizeipräsident der Polizeidirektion Lüneburg, Thomas Ring werden gemeinsam die Unterzeichnung dieser Vereinbarung vornehmen.

Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter melden sich bitte bis einschließlich Montag, dem 16. September 2019 bei der Pressestelle der Polizeidirektion Lüneburg. Gerne ermöglichen wir dann Ihre Teilnahme und begrüßen Sie ab 10:00 Uhr im Huldigungssaal.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lüneburg

Anna-Christin Blauert

Auf der Hude 2

21339 Lüneburg

Telefon: 04131/8306-1054

Fax: 04131/8306-1065

E-Mail: anna-christin.blauert@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/pd_lueneburg/

