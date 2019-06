POL-LG: Ferienanfangsaktion

Polizeidirektion Lüneburg

Der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, lädt Sie auch in diesem Jahr direkt vor Beginn der Sommerferien in Niedersachsen am Mittwoch (03. Juli 2019) zu einem Pressetermin ein. Gemeinsam mit Vertretern der Johanniter-Unfall-Hilfe, dem ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, der Landesverkehrswacht Niedersachsen und der Polizeidirektion Lüneburg, möchte Sie der Minister über aktuelle Themen rund um die "Verkehrssicherheit" - insbesondere auf Autobahnen und vor bzw. in Baustellen - informieren. Außerdem wird es in bewährter Art und Weise weitere Servicethemen rund um den Start in die Reisezeit wie Ladungssicherung, Absicherung von Unfallstellen oder Tipps für lange Autofahrten geben.

Mittwoch, 03. Juli 2019, um 09:30 Uhr, auf der TuR-Anlage Allertal West an der BAB 7, in Fahrtrichtung Hannover, (eine Anfahrtsskizze finden Sie im Anhang)

Vertreter der jeweiligen Kooperationspartner stehen vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung. Das Thema ist insbesondere für Foto- und Kameraaufnahmen geeignet.

