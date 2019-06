Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorrad gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend (25.06.2019) in einem Hinterhof an der Teckstraße ein Motorrad der Marke BMW R Nine T gestohlen. Der 53 Jahre alte Besitzer hatte die Maschine gegen 20.25 Uhr im Hinterhof abgestellt und offenbar die Fahrzeugschlüssel versehentlich stecken lassen. Als er bereits gegen 20.45 Uhr zu seinem Motorrad zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl seiner weißen BMW mit dem amtlichen Kennzeichen S-ON 89. Die Maschine hatte einen Zeitwert von rund 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 mit dem Polizeirevier 5 Ostendstraße in Verbindung zu setzen.

