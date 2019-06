Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 36-jähriger Fiat-Fahrer ist am Dienstagmorgen (25.06.2019) an der Kreuzung Pflasteräckerstraße und Klingenstraße mit einem Nissan eines 37-Jährigen zusammengestoßen. Beide Fahrer zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte waren vor Ort und kümmerten sich um die beiden. Der 36-Jährige war gegen 06.10 Uhr in der Klingenstraße in Richtung Libanonstraße unterwegs, als er offenbar an der Kreuzung Pflasteräckerstraße den von rechts kommenden Nissan übersah und mit diesem zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein VW, ein Mercedes sowie ein BMW, die jeweils am Fahrbahnrand parkten, ebenfalls beschädigt. Der Fiat selber kam auf der Seite zum Liegen. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 50.000 Euro geschätzt. Aufgrund ausgelaufenen Treibstoffs musste die Unfallstelle durch die Feuerwehr abgestreut werden.

