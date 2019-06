Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft Tübingen und Polizei Stuttgart geben bekannt: Versuchtes Tötungsdelikt - mutmaßliche Mittäterin in Haft

Reutlingen (ots)

Im Fall eines versuchten Tötungsdelikts in Reutlingen (siehe unsere Pressemitteilung vom 22.02.2019) haben Beamte der Kriminalpolizei bereits am vergangenen Mittwoch (19.06.2019) eine mutmaßliche Mittäterin festgenommen. Zusammen mit einer bereits in Haft sitzenden 39-Jährigen soll die Verdächtige versucht haben, den 52 Jahre alten Ehemann der Festgenommenen mit einer Überdosis Medikamente zu vergiften. Umfangreiche und langwierige Ermittlungen führten letztlich auf die Spur der 42 Jahre alten Frau. Tathintergründe, Beziehungs- sowie Motivlage sind Gegenstand weiterer Ermittlungen, die die Stuttgarter Kriminalpolizei bereits im Februar 2019 übernommen hatte.

