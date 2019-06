Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreister Taschendieb bestiehlt Kellnerin

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend (23.06.2019) in einem Biergarten an der Rotebühlstraße das Portmonee einer 29 Jahre alten Kellnerin gestohlen. Die Angestellte befand sich gegen 19.25 Uhr im Außenbereich des Lokals und trug dabei in beiden Händen ein Tablett, als der Täter an sie herantrat und ihr den Geldbeutel aus der Arbeitsschürze zog. Als die 29-Jährige dies bemerkte, bedankte sich der mutmaßliche Dieb bei ihr und ergriff unvermittelt die Flucht in Richtung Johanneskirche. In der Geldbörse befanden sich mehrere Hundert Euro Bargeld. Der Täter wird als etwa 30 Jahre alter Schwarzafrikaner beschrieben, der zwischen 180 und 190 Zentimeter groß war und eine schmale Statur aufwies. Die schwarzen Haare trug er kurz. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem schwarzen Kapuzenpulli und einer kurzen, blauen Jeanshose bekleidet. Ein Zeuge, der den Vorfall als Gast mitbekommen hatte, entdeckte auf seinem Nachhauseweg in einem Gebüsch im Bereich Gutenberg-/Johannesstraße einen schwarzen Kapuzenpulli. Offenbar hatte der Täter diesen bei seiner Flucht dort hingeworfen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

