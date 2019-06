Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim/-Ost/-Mitte (ots)

Unbekannte sind am Wochenende (21. - 23.06.2019) in drei Wohnungen an der Fellbacher Straße, der Adolf-Kröner-Straße und der Staffelstraße eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen. An der Fellbacher Straße gelangten die Täter am Freitag zwischen 08.30 Uhr und 10.30 Uhr mutmaßlich durch Aufhebeln einer Kellertüre in das Einfamilienhaus. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchsuchten, entwendeten sie Schmuck in Wert von mehreren Hundert Euro. Vermutlich durch ein offen stehendes Kellerfenster stiegen bislang unbekannte Täter zwischen Samstag und Sonntag in ein Anwesen an der Adolf-Kröner-Straße ein. Nach derzeitigem Stand stahlen die Unbekannten mehrere Tausend Euro Bargeld. Parfüm und Bargeld erlangten Täter in der Staffelstraße, als sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Wohnung eindrangen. Zwischen 23.00 Uhr und 03.00 Uhr schoben die Einbrecher ein Rollo nach oben und stiegen durch das geöffnete Fenster. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell