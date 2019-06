Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Schwarzfahrer bedroht und beleidigt Prüfpersonal - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein rabiater Schwarzfahrer hat am Sonntagabend (23.06.2019) an der Haltestelle Charlottenplatz Mitarbeiter des Prüfpersonals bedroht und beleidigt. Die Fahrausweisprüfer stellten gegen 19.40 Uhr in der Linie U 15 Richtung Ruhbank fest, dass der Unbekannte sowie sein 31 Jahre alter mutmaßlicher Begleiter ohne gültigen Fahrschein unterwegs waren. Nachdem das Prüfpersonal mit den beiden Männern an der Haltestelle Charlottenplatz ausgestiegen war, gab der 31-Jährige, der sich ebenfalls aggressiv verhielt, seine Personalien an und wurde entlassen, während der Unbekannte dies verweigerte und sich entfernen wollte. Bei dem anschließenden Gerangel bedrohte und beleidigte der Unbekannte die Fahrausweisprüfer, bevor er in Richtung Akademiegarten flüchtete. Eine sofortige Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen dunkelhäutigen Mann mit schwarzen Rastalocken handeln. Er war etwa 175 Zentimeter groß, 25 bis 30 Jahre alt und hatte eine muskulöse Statur sowie eine große flache Nase. Zur Tatzeit trug er ein weißes Muskelshirt und eine weiße Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

