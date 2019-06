Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer und Sozia gestürzt

Stuttgart-West (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Sonntagabend (23.06.2019) in der Magstadter Straße ein 53 Jahre alter Motorradfahrer leicht und seine 42 Jahre alte Sozia schwer verletzt worden. Der 53-Jährige fuhr gegen 19.45 Uhr mit seiner BMW im Kreisverkehr Schattengrund und wollte Richtung Schattenring weiterfahren. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr überholte er offenbar links einen Volvo. Dabei beschleunigte er offenbar so stark, dass sich das Motorrad auf das Hinterrad stellte und die 42-Jährige herunterfiel. In der Folge streifte der 53-Jährige eine Leitplanke und stürzte ebenfalls. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

