Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Wohnsitzloser Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Samstag (22.06.2019) haben Polizeibeamte in einem Verkaufsgeschäft am Marktplatz einen 56-jährigen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen. Der Beschuldigte hatte gegen 18.30 Uhr aus dem Auslagenbereich des Geschäfts mehrere Kaffeezubereiter im Gesamtwert von circa 140 Euro entwendet. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte ein griffbereit mitgeführtes Messer aufgefunden werden. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann bereits wegen eines bestehenden Haftbefehls gesucht wird. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wird der wohnsitzlose rumänische Tatverdächtige am Sonntag (23.06.2019) dem zuständigen Richter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell