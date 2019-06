Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann ist am Freitag (21.06.2019) kurz vor 23.00 Uhr in der Hauptstätter Straße, auf dem Weg zur Stadtbahnhaltestelle Rathaus, beraubt worden. Ein bislang unbekannter Mann entwendete dem 26-Jährigen 100 Euro, indem er ihm das Bargeld aus der Hand nahm. Als das Opfer sein Geld zurückholen wollte, wurde er vom Täter mehrfach ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchtete der Täter mit dem Geldbetrag in unbekannte Richtung. Der dunkelhäutige Täter soll circa 175 Zentimeter groß sein. Er war muskulös, hatte kurze schwarze Rastazöpfe, trug eine schwarze Lederjacke über einem weißen T-Shirt und eine bordeauxrote Hose. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu melden.

