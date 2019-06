Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Mitte (ots)

Unbekannte haben zwischen Dienstag (18.06.2019) und Donnerstag (20.06.2019) zwei Fahrzeuge an der Maybachstraße und an der Schellingstraße aufgebrochen und Elektrowerkzeuge und einen Laptop gestohlen. An der Maybachstraße schlugen die Täter zwischen Dienstagabend, 18.00 Uhr, und Mittwochmorgen, 06.15 Uhr, die Heckscheibe eines VW Crafter ein. Sie stahlen einen Bohrhammer, einen Winkelschleifer, eine Säbelsäge sowie weitere Elektrowerkzeuge, alle Marke "Hilti", im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Am Donnerstagabend entriegelten Unbekannte zwischen 20.00 Uhr und 20.55 Uhr vermutlich mit einem Draht die Beifahrertür eines in der Schellingstraße abgestellten Mazda 323. Sie stahlen einen Laptop im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 oder beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell