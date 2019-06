Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Überfall auf Pizzeria - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Drei bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagabend (20.06.2019) versucht, einen 59 Jahre alten Gastwirt eines Pizzalieferdienstes am Waldhornweg zu überfallen. Der Wirt, der im Begriff war gegen 22.50 Uhr sein Lokal zu schließen, bemerkte noch an der Eingangstüre, wie drei maskierte Täter auf ihn zukamen. Geistergegenwertig drückte der Wirt die Türe von Innen zu. Während die Täter sich an der Türe zu schaffen machten, gab einer der Männer mit einer mitgeführten Waffe einen Schuss ab. Ein zweiter Täter versuchte mit einem Schlagstock die Scheibe der Türe einzuschlagen, wodurch diese auch zu Bruch ging. Ohne in das Lokal einzudringen, ließen die Unbekannten von ihrem Vorhaben und flüchteten zu Fuß in die Straße Beim Schnatzgraben in Richtung Friedhof. Kurz darauf hörte der Wirt quietschende Reifen. Daher gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug geflüchtet sind. Eine sofortige Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief bislang ergebnislos. Nach derzeitigem Stand zog sich der Wirt keine Verletzungen zu. Die Täter sollen zirka 20 Jahre alte gewesen sein, sie waren maskiert und trugen jeweils schwarze Kapuzenpullis und schwarze Hosen. Eine Hose wies an den Seiten weiße Streifen auf. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Raubdezernats unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

