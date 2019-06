Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall nach Fahrstreifenwechsel - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwoch (19.06.2019) auf der Bundesstraße 10 eine 31 Jahre alte Frau leichte Verletzungen erlitt. Die Frau war gegen 10.35 Uhr mit ihrem Daimler-Benz auf der B 10 in Richtung Esslingen unterwegs, als nach der Gaisburger Brücke ein Transporter von dem rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Dabei übersah der unbekannte Transporter-Fahrer offenbar den Mercedes der 31-Jährigen, sodass die Frau gezwungen war, nach links auf einen weiteren Fahrstreifen auszuweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zwei nachfolgende Autofahrer, ein 28-jähriger Renault-Fahrer sowie ein 46 Jahre alter Fahrer eines BMW, konnten trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem Auto der 31-Jährigen nicht mehr verhindern. Zwar machten andere Verkehrsteilnehmer den Fahrer des Transporters akustisch und optisch auf den Unfall aufmerksam, dieser setzte jedoch seine Fahrt unbeirrt fort. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Sprinter oder Transit mit einer auffallend mintgrünen Färbung. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 in Verbindung zu setzen.

