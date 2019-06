Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stadt Stuttgart und Polizei Stuttgart geben bekannt: 26-Jährige attackiert und bespuckt Polizeibeamte und Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdiensts

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 26 Jahre alte Frau hat am Dienstagnachmittag (18.06.2019) bei einer Kontrolle mehrere Polizeibeamte und Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdiensts getreten, bespuckt und beleidigt. Die Frau hielt sich gegen 15.20 Uhr gemeinsam mit zwei weiteren Bekannten im Bereich der Marienstraße auf. Die Gruppe konsumierte Alkohol und verhielt sich laut, daher entschloss sich eine gemeinsame Streife aus Polizeibeamten und städtischem Vollzugsdienst, die Personen zu kontrollieren. Hierbei störte die offenbar alkoholisierte 26-Jährige mehrfach die Kontrolle, sodass der Frau Handschließen angelegt werden mussten. Gegen das Anlegen wehrte sich die Frau, indem sie nach den eingesetzten Beamten trat. Auch versuchte sie, eine Beamtin zu beißen. Auf den Weg in den Streifenwagen äußerte die Frau wiederholt Beleidigungen, spuckte in Richtung der Beamten und traf dabei eine Vollzugsbeamtin an der Kleidung und einen Polizisten im Gesicht. Im Streifenwagen randalierte die Frau weiter und beschädigte den Innenraum. Da nicht auszuschließen war, dass sich die 26-Jährige Verletzungen zugezogen hatte, wurde sie zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Polizeibeamte und Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdiensts sind dabei offenbar nicht verletzt worden. Gegen die bereits polizeibekannte Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet.

