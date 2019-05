Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Edewecht Zwei versuchte Einbrüche in Wohnhäuser in Friedrichsfehn

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 27./28.05.19, kam es in Edewecht/ OT Friedrichsfehn zu zwei versuchten Einbruchdiebstählen in Wohnhäusern. In der Straße "Am See" wurden die Hauseigentümer gegen 03:30 Uhr durch laute Geräusche wach. Am nächsten Morgen bemerkten sie Hebelspuren an der Terrassentür. Es gelang dem noch unbekannten Täter jedoch nicht, die Tür aufzubrechen. Zwischen 02:30 Uhr und 03:30 Uhr werden die Bewohner eines Einfamilienhauses im Bienenweg durch laute Geräusche geweckt. Auch hier versuchte jemand, die Terrassentür aufzuhebeln. Die beiden Tatorte liegen in unmittelbarer Nähe zueinander. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 03:30 Uhr möglicherweise Beobachtungen im Bereich Bienenweg, Roter Steinweg, Am See gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei in Edewecht und Bad Zwischenahn entgegen.

