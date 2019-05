Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Westerstede gesucht

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, den 28.05.2019, um ca. 12:10 Uhr, kommt es in Westerstede zu einem Verkehrsunfall auf der Lange Straße, Höhe der Score Tankstelle. An der dortigen Lichtzeichenanlage will ein 11 jähriger Junge mit seinem Fahrrad die Straßenseite wechseln. Bei grünem Signallicht fährt er zum Überqueren auf die Straße und wird hierbei von einem PKW-Führer/in (Rotlicht) am Hinterrad angefahren, sodaß das Kind stürzt und sich leicht am Knie verletzt. Der Fahrzeugführer/in setzt anschließend die Fahrt fort und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden deshalb gebeten sich bei der Polizei in Westerstede zu melden Tel.: 04488-8330

