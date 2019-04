Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Allmendingen- Kreisverkehr wird betrunkenem Autofahrer zum Verhängnis

Ulm (ots)

Glimpflich ging in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Unfall aus, den ein 32 Jähriger Autofahrer verursachte. Trotz seiner starken Alkoholisierung benutzte er kurz nach Mitternacht für den Heimweg seinen Pkw. Von Ehingen fuhr er in Richtung Allmendingen, wo er an der sogenannten "Xaveruskreuzung" geradeaus über den Kreisverkehr schanzte. Glücklicherweise wurde das Fahrzeug nach rechts geschleudert, wo es keine Gefahr für den Gegenverkehr darstellte.

Die von Zeugen alarmierte Polizei konnte bei dem Mann eine starke Alkoholisierung feststellen. Nach einer Blutprobe wurde sein Führerschein einbehalten.

