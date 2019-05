Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unfallflucht und Urkundenfälschung +++

Oldenburg (ots)

Ein 41-jähriger LKW-Fahrer hat nach einer Unfallflucht versucht, sich bei der Polizei mit gefälschten Papieren auszuweisen. Die Polizei ermittelt gegen den Mann nun unter anderem wegen Urkundenfälschung.

Bereits am 16. April 2019 war es in der Schulstraße in Oldenburg zu einem Verkehrsufall gekommen. Der Fahrer eines Lkw war offenbar zu weit rechts gefahren und hatte die Außenspiegel zweier geparkter Autos beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, hatte der Mann seine Fahrt fortgesetzt. Der Vorfall war von einer Zeugin beobachtet worden, die schließlich die Polizei benachrichtigte. Im Rahmen der Ermittlungen geriet ein 42-jähriger griechischer Staatsangehöriger in den Verdacht, den Unfall verursacht zu haben. Der Mann war bei einer Oldenburger Firma als Fahrer beschäftigt.

Die Beamten luden den Verdächtigen zur Vernehmung vor. Nachdem dieser sich mit griechischem Führerschein und Pass auswies, fiel den Beamten sofort auf, dass es sich dabei um Fälschungen handelte. Die gefälschten Papiere wurden sichergestellt. Inzwischen konnte die Identität des Mannes geklärt werden: es handelte sich um einen 42-jährigen Albaner, der unter falschem Namen seiner Arbeit nachgegangen war. Ermittelt wird gegen den Mann nun auch wegen unerlaubten Aufenthalts. (615470)

