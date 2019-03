Polizei Düsseldorf

POL-D: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall in Rath - Verdacht eines illegalen Autorennens - 19-jähriger Fahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 10. März 2019, 23.55 Uhr

Nach einem schweren Verkehrsunfall in der vergangenen Nacht auf der Münsterstraße im Stadtteil Rath, ermitteln die Spezialisten des Verkehrskommissariats wegen des Verdachts eines möglichen Autorennens. Jetzt sucht die Polizei nach unabhängigen Zeugen, die die Geschehnisse vor dem Unfall beobachtet haben.

Kurz vor Mitternacht befuhr, den aktuellen Ermittlungen zufolge, ein 19-jähriger Düsseldorfer mit seinem schwarzen 3er BMW die Münsterstraße in Richtung Rather Kreuzweg. Aus bislang noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte über die Fahrbahn des Gegenverkehrs hinaus, bis er mit dem Heck voran einen geparkten Kleintransporter rammte. Bei der Kollision wurde der junge Mann so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Das Unfallspurenbild sowie widersprüchliche Angaben von Zeugen legen die Vermutung nahe, dass der 19-Jährige in ein illegales Autorennen verwickelt gewesen sein könnte. Hinweise auf den Konsum von Drogen konnten nicht erlangt werden. Der Führerschein des Unfallfahrers wurde sichergestellt; sein Wagen beschlagnahmt.

Die Polizei fragt: "Wer kann sachdienliche Hinweise zu den Geschehnissen unmittelbar vor dem Unfall geben?"

Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0211-8700 beim Verkehrskommissariat 1.

