POL-RT: Unfälle - Verkehrsrowdy - Brand - Arbeitsunfall - Radfahrer

Pfullingen (RT) (ots) - Auffahrunfall mit Verletzungen

Am Freitagnachmittag um 15:25 Uhr ist es in der Daimlerstraße zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem eine Peron leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Der 34-jährige Fahrer eines Ford Mondeo beabsichtigte in der Daimlerstraße nach rechts auf einen Parkplatz aufzufahren und verringerte hierzu seine Geschwindigkeit. Die 24-jährige Fahrerin eines VW Kleinwagens erkannte den vor ihr fahrenden Ford zu spät und fuhr diesem ins Heck. Der Aufprall war so heftig, dass sich der Fahrer des Ford leicht verletzte.

Wolfschlugen (ES) - Verkehrsrowdy unterwegs - ZEUGENAUFRUF

Eine 21-jährige Frau ist am frühen Freitagabend gegen 19:15 Uhr mit ihrem Seat die Verbindungsstraße zwischen Aichtal Grötzingen und Wolfschlugen gefahren, als sie nach eigenen Angaben durch den Fahrer eines Ford Galaxy bedrängt und genötigt wurde. Der Ford-Fahrer sei sehr dicht aufgefahren und betätigte mehrfach die Hupe und die Lichthupe. Im Bereich einer Kuppe überholte der Ford schließlich die Seat-Fahrerin, welche ihr Auto abbremsen und an den äußerst rechten Fahrbahnrand ausweichen musste. Beim Wiedereinscheren des Ford sei es beinahe zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto gekommen. Zu diesem Pkw liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Das Verkehrsgeschehen wurde möglicherweise von einem nachfolgenden Autofahrer beobachtet. Die Polizei in Nürtingen sucht nun unter der Nummer 07022 92240 nach Zeugen, die den Verkehrsvorgang beobachtet haben.

Schlaitdorf (ES) - Schutzhütte offenbar angezündet

Am Freitag gegen 19:00 Uhr meldete ein Zeuge den Brand der Richard Haug Schutzhütte in der Mörikestraße in Schlaitdorf. Nach ersten Feststellungen der Feuerwehr Schlaitdorf und Altenriet wurden im Inneren der Hütte Grillanzünder gefunden, die möglicherweise zur Entzündung der Hütte dienten. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Die Außenwand der Hütte wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Filderstadt (ES) - Schwerverletzt bei Arbeitsunfall

Ein 30-jähriger Mann aus Metzingen ist am Freitagabend kurz nach 19:00 Uhr bei einem Arbeitsunfall in Filderstadt schwer verletzt worden. Der Mann war im Begriff, eine Arbeitsmaschine zu reinigen, als er zwischen eine schwere Papierrolle und eine Eisenstange geriet und eingeklemmt wurde. Durch den schnell betätigten Not-Aus-Schalter konnte die Maschine gestoppt werden und der Mann konnte sich noch selbst befreien. Mit schweren Verletzungen musste der Mann mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Ostfildern (ES) - Exhibitionist mit dem Fahrrad unterwegs

Am Freitagabend gegen 18:45 Uhr ist im Bereich der Spielplätze/ In den Holzwiesen ein Mann mit dem Fahrrad aufgefallen, der sich vor einer Gruppe von Kindern am offenen Geschlechtsteil manipulierte. Nachdem er von den Kindern angesprochen wurde, was er da mache, fuhr der Mann mit seinem Fahrrad in Richtung Nellingen davon. Er wird von einem der Kinder als ca. Mitte 30 Jahre alt und dicklich beschrieben. Zudem habe er ein rundes Gesicht und einen Stoppelbart gehabt. Die Polizei in Ostfildern hat die Ermittlungen zum Fall aufgenommen.

Köngen (ES) - Mit dem Fahrrad auf der B313

Ein alkoholisierter Mann aus Neckartenzlingen hat für einen Polizeieinsatz auf der autobahnähnlich ausgebauten B 313 zwischen Köngen und der Autobahn gesorgt. Wegen fehlender Orientierung fuhr er mit seinem Fahrrad am frühen Samstagmorgen gegen 02:00 Uhr auf die Bundesstraße auf, um den sicheren Nachhauseweg zu finden. Die Beamten konnten dem Radler klarmachen, dass es die falsche Idee war und geleiteten ihn von der B 313, ohne dass es zu Zwischenfällen oder Behinderungen kam.

Rottenburg (TÜ) - Kleinkind bei Unfall schwer verletzt

Am Freitagnachmittag kurz vor 17:00 Uhr ist es in Rottenburg in der Siebenlindenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein zweieinhalb-jähriges Kind schwer verletzt wurde. Ein 59-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Golf in Richtung Stadtmitte/Gartenstraße. Auf Höhe der Hausnummer 48 kam das Kleinkind von links auf die Fahrbahn gerannt und wurde vom Auto erfasst. Das zunächst nicht ansprechbare Kind wurde einige Meter auf die Fahrbahn fortgeschleudert und kam wenig später mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

